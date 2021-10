Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : la Commission autorise l'acquisition de DINSA II information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de DINSA II basée en Espagne, par Vinci. DINSA II propose des services d'appui à l'industrie, y compris la maintenance des infrastructures électriques, et des projets intégrés axés sur le développement de l'ingénierie, des marchés publics et de la construction. La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des parts de marché modérées des entreprises concernées sur les marchés considérés et de l'existence de nombreux autres concurrents.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.01%