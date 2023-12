Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: l'UE autorise une acquisition en Hongrie information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Airport Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest Airport Holding) par Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Corvinus), toutes deux basées en Hongrie, et Vinci Airports, basée en France.



La transaction concerne principalement le secteur de gestion et exploitation d'aéroports.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu que les parties ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés liés verticalement.





