Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : l'AG approuve un dividende de 2,04 euros par action Cercle Finance • 18/06/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce que son assemblée générale a approuvé la distribution d'un dividende de 2,04 euros par action au titre de l'exercice 2019. Compte tenu de l'acompte de 0,79 euro versé en novembre dernier, le solde restant à payer ressort à 1,25 euro. 'Les actionnaires pourront opter, entre le 25 juin et le 9 juillet inclus, pour le paiement de ce solde en numéraire ou en actions nouvelles de la société, à un prix fixé à 78,71 euros. A compter du 10 juillet 2020, le solde du dividende ne pourra être payé qu'en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 23 juin 2020, tandis que le paiement en numéraire ou en actions du solde du dividende sera effectué le 16 juillet 2020', précise le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.33%