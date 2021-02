Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : l'aéroport de Gatwick en perte sur l'exercice 2020 Cercle Finance • 26/02/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'aéroport londonien de Gatwick, propriété du groupe français Vinci, a accusé une perte de 465,5 millions de livres sur l'exercice 2020, son trafic passagers s'étant effondré de 78% l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Stewart Wingate, le directeur général de l'aéroport britannique, a annoncé des suppressions de postes correspondant à plus de 40% des effectifs suite à la publication de ces résultats. Dans son communiqué, Gatwick fait néanmoins part de son 'optimisme' concernant une reprise de l'activité dès cet été, le gouvernement britannique ayant annoncé un retour des vols internationaux à compter du mois de mai.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.43%