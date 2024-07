Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: l'acquisition d'Helios en passe d'être finalisée information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - L'acquisition d'Helios, un spécialiste suédois du développement de centrales solaires photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie par batteries, est sur le point d'être bouclée par Vinci Concessions, apprend-on jeudi dans un avis financier.



La conclusion de l'opération était conditionnée à l'obtention du feu vert de l'autorité suédoise des investissements étrangers (FDI), une approbation qui a maintenant été décrochée, ouvrant la voie à une finalisation de l'acquisition.



Initialement annoncée le 29 mai, la transaction devrait donc être conclue d'ici à la fin du mois de juillet.





Valeurs associées VINCI 103,30 EUR Euronext Paris +0,49%