Vinci: Jefferies reste à achat après un roadshow information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 130 euros sur Vinci, après un roadshow avec la direction du groupe français de BTP et de concessions auprès des investisseurs américains et canadiens.



'L'entreprise est exposée aux tendances de croissance structurelle de la transition énergétique et de la mobilité des consommateurs, et nous continuons de considérer que le portefeuille est bien placé', estime le broker.



'Sur un endettement à long terme au plus bas et une valorisation 2024 impliquant 8% de rendement de free cash-flow et un ratio VE / EBITDA de sept fois, l'action semble attrayante', poursuit-il dans le résumé de sa note.