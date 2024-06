Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: investissement lié à l'aéroport de Budapest information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - Vinci Airports, filiale de Vinci Concessions, et Corvinus, fonds d'investissement détenu à 100 % par l'État hongrois, ont conclu conjointement l'acquisition de la société concessionnaire de l'aéroport international Liszt Ferenc de Budapest auprès d'un consortium composé d'AviAlliance, Malton et CDPQ.



Le montant de la transaction à 100 % s'élève à 3,1 milliards d'euros (valeur des fonds propres), auquel s'ajoute une dette nette de 1,2 milliard d'euros.



VINCI Airports et Corvinus ont acheté l'aéroport de Budapest au prorata et ont maintenu la dette existante de la société.



La durée résiduelle de la concession est supérieure à 55 ans (expiration en 2080).



À l'issue de la transaction, Corvinus détiendra 80 % de la société concessionnaire et Vinci Airports 20 %.





