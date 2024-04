Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci:investissement de 50ME dans les énergies renouvelables information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Vinci a finalisé un investissement d'environ 50 millions d'euros dans NatPower, plateforme de développement des énergies renouvelables principalement active en Italie, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.



L'investissement comprend l'acquisition de 10% du capital de la société, ainsi que des obligations convertibles permettant au groupe d'augmenter sa participation puis éventuellement d'exercer une option lui donnant le contrôle de NatPower.



Dans le cadre de cet accord, Vinci disposera d'un droit prioritaire sur les opportunités d'acquisition de projets en phase de prêt à construire initiée par NatPower.



Les parties sont parvenues également à un accord pour développer conjointement des projets d'énergies renouvelables (principalement l'éolien terrestre et le solaire) aux États-Unis. A cette fin, une joint-venture, contrôlée par Vinci via sa filiale Cobra IS, sera constituée aux Etats-Unis.



Vinci sera aussi en position privilégiée pour développer des projets de stockage d'énergie, notamment en Grande-Bretagne.





