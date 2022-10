Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: investissement dans H2 Mobility information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Vinci Concessions annonce avoir participé à la dernière levée de financement de la société H2 Mobility à hauteur de 10 millions d'euros aux côtés du Clean H2 Infra Fund, premier fonds mondial pour l'hydrogène bas carbone, dont Vinci est un investisseur de référence.



H2 Mobility est le leader des stations de rechargement hydrogène pour la mobilité routière en Allemagne, avec plus de 90 stations en exploitation et l'ambition d'étendre son réseau à 300 stations d'ici à 2030.



Vinci Concessions entend soutenir les ambitions de développement de cette société en s'appuyant sur sa filiale Vinci Highways, premier gestionnaire d'autoroutes en Allemagne avec un réseau de plus de 200 km en exploitation.





