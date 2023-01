Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: intègre la société suédoise Elektro J R Kroon AB information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - VINCI Energies a annoncé hier intégrer Elektro J R Kroon AB, une entreprise suédoise disposant d'une solide expertise dans les installations électriques pour les entreprises et les particuliers.



Cette acquisition permet à VINCI Energies, de renforcer son expertise locale et de répondre à la demande croissante de solutions de génie électrique à la fois efficaces sur le plan environnemental et économiques en énergie.



' Nous travaillons depuis longtemps avec VINCI Energies à Malmö. Il était donc naturel pour moi de choisir un partenaire sûr pour l'entreprise et mes employés', a commenté Johnny Kroon, PDG d'Elektro J R Kroon AB.



'Avec l'intégration d'Elektro Kroon, nous pouvons étendre notre offre et être le premier choix des clients en matière d'installation électrique dans le sud de la Suède', a ajouté Jim Amareus, directeur régional de VINCI Energies Sweden South.





