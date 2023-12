Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: inauguration d'un terminal rénové près d'Osaka information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Vinci a inauguré mercredi le terminal rénové de l'aéroport international du Kansai, situé non loin d'Osaka (Japon) et dont il est l'opérateur aux côtés de son partenaire local Orix depuis 2016.



Ce projet de modernisation doit permettre d'augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport, en la faisant passer de 23 à 40 millions de passagers internationaux, grâce à une gestion plus efficace des passages à la douane et aux postes de sécurité.



Il est également doté d'une nouvelle zone commerciale accueillant plusieurs marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès ou Gucci.



Son design met par ailleurs à l'honneur l'identité du Kansai, tout en proposant de nouvelles offres de restauration composées d'enseignes locales et de spécialités japonaises.



L'ouverture de ce nouveau terminal est censé contribuer à accompagner le développement du tourisme au Japon en prévision de l'Exposition universelle 2025, qui se déroulera à Osaka.





