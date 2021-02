VINCI Immobilier acquiert la galerie commerciale « Les Passages Mériadeck » à Bordeaux

(AOF) - Vinci Immobilier a annoncé mercredi soir l'acquisition, auprès de la foncière néerlandaise Wereldhave, de la galerie commerciale "Les Passages Mériadeck" située entre la rue du château d'eau et la rue Saint-Sernin au centre-ville de Bordeaux. Le projet de VINCI Immobilier consiste à réhabiliter cette galerie pour offrir 7 500 mètres carrés de commerces de moyenne surface indépendants, répartis sur deux niveaux. Chaque commerce aura un accès direct et indépendant depuis la rue, et un parc de loisirs de 3 000 mètres carrés sera installé au R-1.

Pendant les travaux de restauration, une attention particulière sera apportée aux commerces déjà en exploitation. Le passage couvert qui desservait les espaces vacants sera réaménagé pour accueillir un ou deux nouveaux commerces, pour une surface totale de 2 000 mètres carrés.

"Les Passages Mériadeck" s'intègre dans un ensemble immobilier composé de logements, d'une résidence hôtelière et bénéficie des

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.