Vinci: hausse des trafics autoroutiers et aériens en octobre

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que le trafic de Vinci Autoroutes enregistre une progression de +5,4% en octobre, par rapport à octobre 2022 avec +6,3% pour les véhicules légers et +1% pour les poids lourds.

Cette évolution est notamment due à l'impact défavorable des pénuries de carburants en France sur le trafic d'octobre 2022. De leur côté, les poids lourds ont bénéficié d'un jour ouvré supplémentaire.



En cumul sur les dix premiers mois de l'année, le trafic tous véhicules confondus reste en progression de 1,7%.



Par ailleurs, le trafic passagers des aéroports gérés par Vinci Airports poursuit sa dynamique positive en octobre (+19,1%) et dépasse pour la première fois son niveau d'avant crise sanitaire, avec +2,6% par rapport à octobre 2019.





