Vinci: hausse des trafics autoroutiers et aériens en janvier

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que trafic passagers de Vinci Airports a augmenté de 65,8% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022.



Dans le même temps, les mouvements commerciaux ont augmenté en 26,3%.



Enfin, le trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes a augmenté de 3,7% entre janvier 2022 et janvier 2023. Le trafic de VINCI Autoroutes est en progression tant pour les véhicules légers (+4.3%) que pour les poids lourds (+0.9%).





Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.49%