Vinci : hausse des trafics autoroutier et aérien en août

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le trafic mesuré sur son réseau Vinci Autoroutes a augmenté de 6,3% en août, par rapport août 2020, porté par la hausse des véhicules légers (+6,2%) et des poids lourds (+7%). Depuis le début de l'année le trafic a augmenté de 19,7%%, par rapport à la même période l'année précédente (+20,9% pour les véhicules légers, +13,2% pour les poids lourds). Par ailleurs, le trafic passagers de Vinci Airports présente une hausse de 84,9% en août, par rapport à août 2020. En revanche, depuis le début de l'année le trafic passagers affiche un recul de 23,6%. Enfin, les mouvements commerciaux au sein de Vinci Airports ont augmenté de 38,1% entre août 2020 et août 2021 mais reculent de 7,4% sur les huit premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.91%