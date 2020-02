Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : hausse de 9,3% du résultat net en 2019 Cercle Finance • 05/02/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - Vinci publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 9,3% à 3.260 millions d'euros et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) en croissance de 14,8% à 5,7 milliards, représentant 11,9% du chiffre d'affaires contre 11,5% en 2018. Le chiffre d'affaires augmente de 10,4% à 48,1 milliards d'euros, dont une croissance organique de 5,4%. Le CA concessions ressort à 8,5 milliards, en hausse de 17,7%, tandis que le CA contracting s'élève à 38,9 milliards, en croissance de 8,7%. Vinci propose un dividende de 3,05 euros par action au titre de 2019 et 'peut envisager pour 2020 de nouvelles progressions de son chiffre d'affaires et de son résultat', qui 'devraient toutefois être plus limitées qu'en 2019.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +2.30%