Vinci: hausse de 85% du trafic aéroports au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que plus de 56 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports au cours du 3ème trimestre 2022, soit une hausse de 85 % par rapport à la fréquentation enregistrée au même trimestre en 2021 (-22 % par rapport à 2019).



La dynamique du trafic sur les plateformes européennes dépasse désormais celle des autres régions, avec un niveau de reprise supérieur et des taux de remplissage des vols nettement au-dessus des autres régions (taux de remplissage moyen à près de 85 %).



Les aéroports d'Amérique Centrale et des Caraïbes consolident les parts de marché gagnées pendant la crise et ont accueilli un nombre record de passagers sur le troisième trimestre.





