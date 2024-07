Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: hausse de 8,2% du trafic aérien au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que mes aéroports de son réseau VINCI Airports ont accueilli ce trimestre près de 81 millions de passagers,soit une croissance de 8,2 % par rapport à 2023 (ou +1,8 % par rapport à 2019).



'La très bonne performance de ce trimestre s'explique notamment par la croissance soutenue du trafic sur les plateformes européennes', souligne Vinci, évoquant par exemple la 'très bonne croissance du trafic à Édimbourg et Budapest'.



Ces deux plateformes qui ont rejoint le réseau VINCI Airports au mois de juin ont enregistré respectivement +8,6% et +14% de trafic.



Enfin, les mouvements commerciaux ont progressé de 1,2% au 2e trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt.





