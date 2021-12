Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: hausse de 6,7% du trafic autoroute en novembre information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le trafic de Vinci Autoroutes a progressé de 6,7 % en Novembre 2021 tous véhicules confondus par rapport à novembre 2019.



Les tendances du trafic passagers de Vinci Airports ont continué de s'améliorer en novembre dans la quasi-totalité des pays du réseau.



Au global, le trafic passagers a affiché un recul de 44,3 % en novembre 2021 par rapport au mois de novembre 2019.



Le trafic passagers cumulé à fin novembre 2021 est supérieur à celui de la période comparable en 2020 (+4,7 %).





