Vinci: hausse de 4,4% du trafic autoroutes en Avril

(CercleFinance.com) - Le trafic de Vinci Autoroutes poursuit sa progression en avril avec un effet de base favorable pour les véhicules légers lié au positionnement des jours fériés. La progression est de +4,4% en Avril 2023 (+5,7% pour les véhicules légers).



Le recul du trafic poids lourds de -3% est imputable à un jour ouvré de moins en avril 2023 par rapport à avril 2022.



Au global sur les quatre premiers mois de l'année, le trafic tous véhicules confondus maintient une trajectoire positive de +2,3%.



Le redressement du trafic s'est confirmé en avril (+26,5%) dans les plateformes du réseau de Vinci Airports. Il a atteint 92 % de son niveau de 2019 et, hors aéroports asiatiques, 99 %.





