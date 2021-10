Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : hausse de 3% du CA sur 9 mois à 35,8 MdsE information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 13,2 milliards d'euros au 3e trimestre 2021, en croissance de 1% à structure réelle par rapport à celui du 3e trimestre 2019 (+8 % par rapport au 3e trimestre 2020). Sur les 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires consolidé atteint ainsi 35,8 milliards d'euros, en croissance de 3% à structure réelle par rapport à 2019 (+16 % par rapport à 2020). En France (54 % du total), le chiffre d'affaires des 9 premiers mois s'établit à 19,4 milliards d'euros (+0,3 %) par rapport à 2019 (+19 % par rapport à 2020) et à l'international (46 % du total), le chiffre d'affaires ressort à 16,5 milliards d'euros, en hausse de 6 % par rapport à 2019 (+14 % par rapport à 2020). Le carnet de commandes au 30 septembre 2021 atteint 45,4 milliards d'euros, en hausse de 6 % sur 12.mois.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.86%