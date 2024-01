Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: hausse de +26% du trafic aéroport en 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 17:54









(CercleFinance.com) - Plus de 267 millions de passagers ont emprunté les aéroports du réseau Vinci Airports en 2023 (+26 % par rapport à 2022 ; -4,3 % par rapport à 2019).



En croissance constante tout au long de l'année, le trafic a culminé au 4ème trimestre au-dessus des niveaux de 2019 (+0,6 % ; +17 % par rapport à 2022).



Des records absolus de fréquentation annuelle ont été enregistrés sur des aéroports significatifs du réseau en 2023 : Lisbonne a dépassé les 33 millions de passagers, Porto 15 millions, Monterrey 13 millions, Belgrade 7 millions ou Saint-Domingue 5 millions.





