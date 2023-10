Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: hausse de 21% du trafic de passagers aériens au T3 information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que les aéroports de son réseau ont accueilli plus de 77 millions de passagers au cours du 3èmetrimestre 2023(+21 % par rapport au 3èmetrimestre 2022 ; -2,8 % par rapport à la même période de 2019).



L'augmentation de l'offre des compagnies aériennes liée à la période estivale a répondu à une demande qui n'a pas faibli malgré les tensions macroéconomiques en Europe.



En septembre le trafic sur l'ensemble du réseau est resté très prochedeson niveau pré-crise (-1,2 % du niveau de septembre 2019, +22% par rapport à septembre 2022).



Au cours du 3e trimestre, les mouvements commerciaux ont augmenté de +12,1% par rapport à la même période un an plus tôt, et de +14,1% par rapport à septembre 2022.





