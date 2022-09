Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: hausse de 2,2% du trafic autoroutes à fin août information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le trafic des autoroutes est en baisse de 2,7% au mois d'août 2022. Le trafic des véhicules légers a été défavorablement impacté en août 2022 par des effets calendaires comparativement à août 2019 (à l'inverse du mois de juillet). Il est en baisse de 3,3% par rapport à août 2021.



Sur les huit premiers mois de l'année, le trafic - tant des véhicules légers (+1,8%) que des poids lourds (+5,1%) - est en progression par rapport à l'année 2019.



Dans la continuité de la tendance des mois précédents, le redressement du trafic s'est poursuivi en août dans la quasi-totalité des plateformes du réseau de Vinci Airports. La hausse est de +76,1% par rapport à 2021.



' Le retour du trafic à un niveau proche de celui de 2019 s'est confirmé dans plusieurs aéroports, notamment au Portugal, en Serbie et sur le continent américain ' indique le groupe.





