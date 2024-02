Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: hausse de 10% du résultat net part du groupe en 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 18:14









(CercleFinance.com) - Vinci publie un chiffre d'affaires de 68,8 milliards d'euros au titre de l'exercice 2023, soit une activité en hausse de 12% par rapport au précédent exercice.



Dans le même temps, l'EBITDA a progressé de 17%, pour atteindre 11,96 milliards d'euros, et le résultat opérationnel courant s'établit à 8,17 milliards d'euros (+26%).



Au final, Vinci enregistre un résultat net part du groupe de 4,7 milliards d'euros (+10%), soit un résultat net dilué par action de 8,18 euros (vs 7,47 euros en 2022).



Le FCF ressort à 6,6 milliards d'euros, à +22% par rapport à 2022.

En 2023, les prises de commandes ont augmenté de 11% à 61,9 milliards d'euros, avec un carnet de commande qui atteint 61,4 milliards d'euros (+7%).



' Vinci a réalisé en 2023 une performance d'ensemble de très grande qualité. Le chiffre d'affaires et les résultats sont en forte croissance et atteignent de nouveaux records. La génération de cash-flow libre se situe à un niveau exceptionnel, dépassant largement les attentes', a commenté Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci.



Dans ce contexte, et s'appuyant sur sa 'présence solide sur des marchés très porteurs', Vinci indique aborder l'avenir 'avec confiance et enthousiasme'.





