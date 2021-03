Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : Gatwick Airport Finance, 400M£ d'émission obligataire Cercle Finance • 29/03/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Gatwick Airport Finance -holding de contrôle de l'aéroport de Londres Gatwick et filiale à 50,01 % de VINCI Airports- annonce le lancement d'une émission obligataire d'un montant de 400 millions de livres sterling. Le produit de l'émission serait affecté aux besoins généraux de la société, dont un transfert d'environ 325 millions de livres sterling en faveur de l'aéroport de Londres Gatwick.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.73%