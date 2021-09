Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : franchit 90E, grimpe au contact des 93E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 11:08









(CercleFinance.com) - Vinci franchit en force la petite résistance des 90E et grimpe au contact des 93E : le titre se retrouve déjà à moins de 1% du 'pic' des 93,75E du 1er septembre. L'objectif suivant sera le retracement du zénith annuel des 96,48E du 15 juin... et ultérieurement du zénith historique des 102,5E du 12/02/2020.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +3.88%