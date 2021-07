Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : forte baisse du trafic passagers au 2e trimestre Cercle Finance • 19/07/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le réseau des aéroports gérés par VINCIAirportsa accueilliprèsde 14millions de passagers au2ème trimestre 2021, un chiffre enbaissede79,1% par rapport au 2èmetrimestre 2019.Letraficest resté très faibleen avril (-84%) pour ensuite redémarreren mai (-80%)etjuin(-73%). Si le traficpassagerspoursuitsonretour auxniveauxd'avant pandémie là où lesrestrictionsdedéplacementsontlevéesdepuis plusieurs mois (vols domestiques aux Etats-Unis, République dominicaine...), ailleurs, le trafic reste toujoursen deçà des niveaux de 2019, 'mais en redémarragedès lalevéedes restrictions dedéplacement', assure Vinci. Sur le marché européen,la mise en place de nouvelles restrictions aux déplacements-notamment auPortugal-pourrait notamment compromettre la reprise du trafic international cet été. Enfin, le trafic esttoujoursà l'arrêtau Japon(pour l'international), au Cambodge ainsi qu'àLondres-Gatwick(qui pourrait bénéficier d'une levée de restrictions planifiée à partir du 19 juillet)en raison d'importantes contraintesquipèsent toujourssur les déplacements.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -3.94%