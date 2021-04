VINCI finalise le montage financier du projet d'autoroute en République Tchèque

(AOF) - Le 29 avril 2021, le groupement constitué de Vinci Highways (mandataire) et Meridiam (50/50) a conclu le montage financier du contrat de PPP de l'autoroute D4 reliant P?íbram (Bohême Centrale) à Písek (Bohême du Sud). Remporté en décembre 2020, le contrat avait été signé le 15 février 2021 avec le Ministère des Transports de la République tchèque. Le projet est financé à hauteur de 474 millions d'euros par endettement en euros et en couronnes tchèques et comprend 525 millions d'euros d'investissement pendant la phase de construction.

Ce projet à concevoir, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance d'une nouvelle autoroute de 32 km et réhabiliter en 2x2 voies une infrastructure existante sur 16 km. Cette nouvelle liaison autoroutière permettra d'améliorer la connexion entre Prague et la région rurale de Bohême du Sud.

D'une durée de 28 ans, le contrat comprend environ 3,5 années de travaux qui débuteront en mai et seront réalisés par Eurovia, filiale de Vinci. L'exploitation et la maintenance seront réalisées par Vinci Highways.

Le projet comporte aussi un important volet environnemental. Il prévoit ainsi le retraitement et la réutilisation des matériaux de terrassement à hauteur de 1,9 million de m3, ainsi qu'un engagement de recyclage des enrobés jusqu'à 60 % du volume total. De nouveaux bassins de rétention des eaux de pluie, des passages faune et l'engagement " zéro produit phytosanitaire " permettront de préserver la biodiversité.

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.