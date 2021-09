Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : finalise le financement d'une route en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 18:39









(CercleFinance.com) - Vinci Concessions a conclu avec succès, dans un délai record de deux mois, le financement du contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 reliant les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe. Le projet, d'une durée de 30 ans, et d'un montant total d'environ 500 millions d'euros, recouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 km. Vinci Concessions a créé une société de projet qui sera chargée de la maîtrise d'ouvrage, ainsi que de l'exploitation et de la maintenance.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.22%