Vinci : fin de travaux de génie civil pour le tokamak ITER

(CercleFinance.com) - Vinci, mandataire du groupement en charge de la construction des principaux bâtiments, annonce la fin des travaux de génie civil du bâtiment qui abritera le tokamak ITER sur le site de Saint-Paul-lez-Durance/Cadarache (Bouches-du-Rhône). 'Le franchissement de cette étape majeure de la vie du chantier s'est traduit par le bétonnage, le 7 novembre 2019, du dernier plot de la partie supérieure du bâtiment, dans lequel le tokamak ITER sera prochainement assemblé', précise le groupe de BTP. L'achèvement dans les délais des travaux de génie civil du bâtiment tokamak permet de mettre en place la charpente métallique du toit et de maintenir l'objectif de production du premier plasma en 2025.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.27%