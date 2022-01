Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: fait l'acquisition de VerAutomation aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 10/01/2022 à 12:43









(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce l'acquisition de VerAutomation au Pays-Bas, une opération qui vient renforcer son portefeuille d'automatisation industrielle notamment sur la certification UL - Underwriters Laboratories - dans le secteur industriel.



Depuis 25 ans, VerAutomation, qui emploie 85 personnes, propose des services et des solutions d'automatisation industrielle, de construction de panneaux et de technologie d'installation.

L'entreprise se concentre sur le marché des OEM - Original Equipment Manufacturer. S



' L'expertise de VerAutomation vient compléter le savoir-faire des entreprises d'Actemium et offre une forte valeur ajoutée à notre portefeuille d'automatisation industrielle pour les clients dans le secteur de la construction de machine et de la fabrication', explique Jos van Uden, directeur chez Vinci Energies.





