Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: fait l'acquisition d'Avanceon aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 12:48









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que Vinci Energies a fait l'acquisition d'Avanceon LLC, une société de contrôle industriel et d'intégration de systèmes aux Etats-Unis, dont le siège se situe en Pennsylvanie.



Fondée en 1984,Avanceon est un intégrateur de systèmes d'information et d'automatisation industrielle. Les services comprennent la gestion de projet, la conception de systèmes de contrôle, l'intégration de systèmes, l'informatique de fabrication et les services d'assistance 24X7.



Avec cette acquisition, VINCI Energies élargit son portefeuille d'activités industrielles aux Etats-Unis.



Avanceon USA rejoindra le réseau Actemium, la marque de VINCI Energies dédiée au process industriel.







Valeurs associées VINCI Euronext Paris +1.50%