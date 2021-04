VINCI et EIFFAGE veulent lancer une OPA sur la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage

(AOF) - Vinci Concessions, détenant directement et indirectement 33,29 % du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage ("SMTPC"), et Eiffage, détenant directement et indirectement 32,92 % du capital et des droits de vote SMTPC, ont annoncé avoir conclu un protocole d'intentions prévoyant une exclusivité de négociations en vue de la conclusion d'un accord concertant pour acquérir conjointement le solde du capital de la Société.

En cas de réalisation de ces accords, Vinci et Eiffage prendront le contrôle de SMTPC de concert et détermineront conjointement les décisions la concernant, au sein des organes de gouvernance de celle-ci, et détiendront une participation égale dans le capital de la société à l'issue de l'éventuelle offre publique d'achat que les deux groupes de BTP déposeront dès que possible auprès de l'AMF.

Ce projet d'offre publique, qui pourrait être déposé au dernier quadrimestre 2021, serait libellé au prix de 23 euros par action SMTPC (dividende attaché). Ce prix représente une prime de 30,3 % par rapport au cours de clôture du 31 mars 2021.