VINCI engage 430 millions d'euros au Brésil

VINCI ( 0,39, à 115,20 euros) a annoncé jeudi avoir remporté, par l'intermédiaire de sa filiale Cobra IS, deux contrats de lignes à haute tension au Brésil. Le groupe prévoit d'investir environ 430 millions d'euros pour construire près de 140 kilomètres de lignes, puis les exploiter pendant trente ans.

Attribués aux enchères par l'Agence nationale de l'énergie électrique (ANEEL), ces partenariats public-privé concernent les Etats de São Paulo et du Paraná. Cobra IS assurera également la conception et le financement des infrastructures.

A São Paulo, le projet comprend une ligne de 22,3 kilomètres et un poste électrique. Les travaux devraient durer jusqu'à quatre ans. Dans le Paraná, le contrat porte sur 116,5 kilomètres de ligne, un nouveau poste et l'extension de deux postes existants, avec un délai de construction pouvant atteindre cinq ans.

Près de 3 000 kilomètres en portefeuille

Ces contrats s'ajoutent à deux lots remportés en avril dans les Etats de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará et Mato Grosso. "Le portefeuille de PPP de lignes à haute tension de Cobra IS couvre désormais près de 3 000 km et comprend huit contrats : sept au Brésil et un en Australie", précise VINCI dans son communiqué.

La filiale assure par ailleurs l'exploitation et la maintenance d'environ 45 000 kilomètres de lignes électriques au Brésil. Depuis 2023, elle a cédé ses participations de 50% dans quatre PPP du pays pour un montant total supérieur à 300 millions d'euros. La dernière de ces opérations, réalisée en juillet 2026, concernait le projet Pampa.