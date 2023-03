Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Vinci Energies: la filiale TCI acquiert Elecso au Québec information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 15:25

(CercleFinance.com) - Vinci Energies a annoncé vendredi que sa filiale TCI (Transelec Common Inc.) avait fait l'acquisition d'Elecso, une entreprise spécialisée en travaux électriques et instrumentation située à Sorel-Tracy au Québec (Canada).



'L'achat d'Elecso est une acquisition stratégique pour Vinci Energies, après celle de TCI en 2020. Elle contribue à élargir notre portefeuille d'activités en l'ouvrant sur le secteur industriel', a indiqué Philippe Peter, directeur de Vinci Energies Canada Infra.



Elecso fournit des prestations en matière de réseaux de moyenne tension, de distribution électrique, d'éclairage et d'instrumentation pour desservir les infrastructures portuaires et aéroportuaires, ainsi que les industries des pâtes et papiers, de l'aluminerie et de la biométhanisation.



Avec ses 130 employés, la société avait réalisé un CA de 32 millions CAD en 2022 (soit environ 21,7 millions d'euros).



Vinci Energies estime que cette acquisition va lui permettre de renforcer son implantation au Québec.