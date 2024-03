Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci Energies: acquisition de SA Consult en Suède information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Vinci Energies en Suède a annoncé hier l'acquisition de SA Consult, cabinet de conseil spécialisé en planification

de réseaux et doté de solides compétences en sécurité.



Présente dans les villes de Göteborg, Kalmar, Norrköping, Växjö, Karlstadt et Gävle, l'entreprise est détenue à 100 % par Axians ICT AB depuis le 1er mars 2024.



Avec cette acquisition, Axians (une marque de Vinci Energies) élargit sa clientèle à l'ensemble des opérateurs de télécommunications du pays.



L'acquisition stratégique de SA Consult renforce l'expertise d'Axians ICT dans la planification de réseaux, tout en développant son implantation géographique.







