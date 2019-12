VINCI Energies acquiert Converse Energy Projects GmbH

La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence et devrait être conclue dans les prochaines semaines.

Cette opération s'accompagne d'un accord de coopération et de fourniture à long terme avec Schneider Electric, faisant d'Actemium un "partenaire privilégié".

Par cette acquisition, Vinci dit élargir le portefeuille d'offres de sa marque Actemium en matière de solutions industrielles complexes basse et moyenne tension en Allemagne.

(AOF) - Vinci Energies (groupe Vinci) a annoncé jeudi soir l'acquisition de la société Converse Energy Projects GmbH (Converse) auprès de Schneider Electric GmbH. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Converse est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets clés en main pour les installations de distribution électrique pour l'industrie en Allemagne. Cette activité représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 140 millions d'euros, avec 300 collaborateurs intervenant sur 22 sites répartis sur l'ensemble du pays.

