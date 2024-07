Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci Energies: achat de Caitlann Consulting en Belgique information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Vinci Energies Belgium a acquis Caitlann Consulting, une société informatique spécialisée dans la gestion et le support de bases de données.



Caitlann Consulting fait désormais partie du business line ICT de VINCI Energies Belgium.



Avec cette acquisition, VINCI Energies Belgium renforce sa position sur le marché des TIC et plus particulièrement de la gestion de bases de données, ainsi que son ancrage dans le sud de la Belgique.



Fondée en 1998 par son propriétaire Peter Claeys, Caitlann Consulting est située à Wauthier-Braine. Avec une équipe d'environ 20 ingénieurs de base de données Oracle et MS SQL, Caitlann Consulting gère plus de 1 000 bases de données, principalement pour des clients du secteur des soins de santé et des services publics.







Valeurs associées VINCI 103,10 EUR Euronext Paris +0,29%