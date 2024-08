Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci Energies: accord pour l'acquisition du groupe Fernao information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce avoir signé un accord visant à acquérir le groupe Fernao, dont le siège social est à Cologne, présenté comme 'l'un des leaders des services de cybersécurité en Allemagne et en Suisse'.



Fernao est reconnu en tant que fournisseur de services et de solutions en matière de sécurité informatique et intégrateur de systèmes. Il est aussi qualifié pour mettre en oeuvre la directive européenne sur la sécurité des réseaux et de l'information (exigences NIS2 en Allemagne) pour la protection des installations industrielles et des infrastructures critiques.



Vinci précise que Fernao bénéficie d'un maillage territorial efficace à travers 26 sites en Allemagne et en Suisse.



Cette acquisition - dont la finalisation est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence - permettra à VINCI Energies, au travers de sa marque dédiée Axians, de renforcer et compléter ses expertises dans ces deux pays dans les domaines de la cybersécurité, des services informatiques et du cloud.









