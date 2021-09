Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : en repli limité par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 13:44









(CercleFinance.com) - Vinci recule de 1% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, sur fond de propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 105 à 107 euros sur le titre du groupe français de BTP et de concessions. 'Nous pensons que le rapport risque-rendement est assez attractif car le trafic de passagers aériens se redresse tandis que les autoroutes et le contracting affichent déjà des performances à des niveaux élevés et normaux', affirme le broker.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.88%