Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : en hausse, un analyste reste neutre Cercle Finance • 16/12/2019 à 12:17









(CercleFinance.com) - Le titre Vinci avance ce matin de +1%, alors qu'après avoir participé à une matinée analystes, qui a permis à ces derniers d'assister à une présentation du fonctionnement de Léonard ainsi que d'échanger avec les équipes de Vinci Airports, Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre' sur le titre. 'La matinée au sein des équipes de Léonard est un nouvel exemple de la qualité managériale de Vinci et conforte la vision de Vinci comme leader du secteur. Cependant, boursièrement, à court terme, nous pensons que le potentiel est plus limité. Tout d'abord, la valorisation est aujourd'hui un peu moins attractive (FCF yield 2020e de 6.4% vs 9% pour Eiffage). Par ailleurs, le sujet de l'allocation de capital va redevenir une préoccupation (capacité à trouver des cibles attractives, ADP...)', commente le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 103 euros. Celui-ci laisse peu de place pour un potentiel de hausse : +5%.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +0.90%