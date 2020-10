Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci en discussion pour le rachat d'une division de Grupo ACS valorisée à €5,2 mds Reuters • 02/10/2020 à 10:09









PARIS, 2 octobre (Reuters) - Le groupe français Vinci SGEF.PA a confirmé vendredi avoir soumis une "proposition non engageante" visant à acquérir la division Services industriels du groupe espagnol ACS ACS.MC pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros. "Cette proposition a été examinée par le conseil d'administration de Grupo ACS, qui s'est déclaré ouvert à engager des négociations", dit Vinci dans un communiqué. Vinci a proposé de payer un minimum de 2,8 milliards d'euros en liquide, le complément étant couvert en cash ou en actions Vinci. La division Services industriels d'ACS a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros. (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André avec Inti Landaura à Madrid Édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +4.41% ACS Sibe +25.85%