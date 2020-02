Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : en baisse, mais un broker prévoit une 'bonne année' Cercle Finance • 06/02/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Le titre Vinci recule ce jour de -1,7%, même si l'analyste Oddo BHF, 'neutre' sur celui-ci, anticipe 'une bonne année' pour le géant français. 'A peine quelques nuages éparses au-dessus de 2020 : après la bonne publication des résultats 2019, le management de Vinci s'est montré assez confiant sur les perspectives 2020 et ce malgré un effet de base qui devient plus difficile dans la plupart de ses métiers. Le groupe anticipe une poursuite de la croissance du trafic autoroutier 'en ligne avec la croissance du PIB'. Si l'effet de base va être compliqué au T4 2020, le début d'année devrait offrir une croissance très solide grâce à la poursuite des grèves SNCF en janvier et à l'impact de l'année bissextile', estime le broker. Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours sur la valeur, de 103 euros.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -1.44%