Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci :émissionobligataire de750MEà 10,5ans Cercle Finance • 30/06/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Vinci annonce ce soir le succèsdu placementd'une émission obligataire de750millionsd'eurosà échéancejanvier 2032,assortied'un couponannuelde0,5%. Cette émission, sur-souscrite deux fois,a reçu un accueiltrèspositif des investisseurs, assure Vinci, confirmant la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard &Poor'savec perspective stable, et A3 par Moody's avec perspective stable. Réalisée dans le cadre deson programme EMTN,l'opérationpermet à la société de continueràréduirele coûtmoyende sa dettetouten allongeantsa maturité moyenne(7,7 ans au 31 décembre 2020).

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.60%