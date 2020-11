VINCI : émission obligataire inaugurale « Green Bond » de 500 millions d'euros

(AOF) - VINCI a annoncé le succès du placement d'une émission obligataire inaugurale « Green Bond » de 500 millions d'euros, à échéance novembre 2028, assortie d'un coupon de 0 %. Le placement a été sursouscrit plus de 5 fois. Cette opération permet au spécialiste de la construction et des concessions de conforter la maturité moyenne de sa dette et de poursuivre l'optimisation de son coût. De plus, elle permet à Vinci d'accéder à une nouvelle base d'investisseurs obligataires spécialistes de l'ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Le produit de l'émission sera affecté à des projets ayant un impact positif sur l'environnement, s'inscrivant dans la stratégie du groupe : agir pour le climat, optimiser les ressources grâce à l'économie circulaire et préserver les milieux naturels.

