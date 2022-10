Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: émission obligataire de 650 ME à 10 ans information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 18:02









(CercleFinance.com) - Vinci annonce le succès du placement d'une émission obligataire de 650 millions d'euros à échéance octobre 2032, assortie d'un coupon annuel de 3,375 %.



Sursouscrite 2,5 fois, 'cette opération a reçu un accueil très positif des investisseurs', assure Vinci, cette émission 'confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor's avec perspective stable, et A3 par Moody's avec perspective stable'.



Grâce à cette émission, Vinci voit la maturité moyenne de sa dette s'allonger et atteindre 6,9 ans au 30 juin 2022, et ce 'dans de bonnes conditions au regard de la situation actuelle du marché du crédit', estime la société.







Valeurs associées VINCI Euronext Paris -2.56%