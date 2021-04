Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : émission obligataire de 450 M£ de Gatwick Airport Cercle Finance • 31/03/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - Gatwick Airport Finance annonce le placement aujourd'hui d'une émission obligataire d'un montant de 450 millions de livres sterling. Il s'agit de la holding de contrôle de l'aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01 % de Vinci Airports. Cette obligation, à échéance 2026 et assortie d'un coupon de 4,375 %. Elle devrait être émise le 7 avril 2021. Elle est notée Ba3 (perspective négative) par Moody's et BB- (perspective négative) par Fitch. ' Le produit de l'émission serait affecté aux besoins généraux de la société, dont un transfert d'environ 370 M£ en faveur de l'aéroport de Londres Gatwick ' indique le groupe.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris +3.15%