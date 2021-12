Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci: émission d'actions nouvelles réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 07:17









(CercleFinance.com) - Vinci fait part d'une prochaine émission d'actions nouvelles réservée aux salariés du groupe en France dans le cadre de son plan d'épargne, émission qui interviendra à l'issue d'une période de souscription qui se déroulera du 1er janvier au 30 avril 2022.



Le prix d'émission des actions nouvelles à émettre a été fixé à 85,59 euros. Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE 'Castor Relais 2022/1'.



Ce FCPE souscrira aux actions nouvelles à émettre à la fin du mois de mai 2022. L'admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création. Elles porteront jouissance du 1er janvier 2022.





