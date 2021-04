Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vinci : du biocarburant à l'aéroport de Clermont-Ferrand Cercle Finance • 22/04/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Vinci annonce aujourd'hui que depuis le 19 avril, Vinci Airports (Vinci Concessions) met à disposition des usagers de l'aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne des biocarburants durables, avec pour premier client Michelin Air Services. Cette avancée - une première pour un aéroport français, assure Vinci - démontre la volonté du concessionnaire de la plateforme, du Syndicat Mixte de l'Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne (SMACFA) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de promouvoir une mobilité aérienne décarbonée. Produits à partir d'huiles alimentaires usagées, ces biocarburants représentent une réponse efficace et mobilisable à court terme, aux défis de la transition écologique de l'aviation. Ces biocarburants sont délivrés par Air bp dans le cadre d'un contrat d'avitaillement avec Vinci Airports, précise Vinci.

Valeurs associées VINCI Euronext Paris -0.49%